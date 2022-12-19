В рязанской гостинице обокрали двух омских гимнасток

Мужчина взломал замок и пробрался в гостиницу тайком. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В сводки рязанских полицейских попало происшествие, случившееся с двумя омскими гимнастками, которые отправились в Центральную Россию на соревнования. С заявлением к правоохранителям обратился 54-летний тренер девушек.

- Две девочки зашли к подружкам в соседний номер и не стали запирать дверь своей комнаты, поскольку покинули ее на пару минут. Когда же гимнастки вернулись, то не нашли в номере сотовые телефоны, — сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Несмотря на то, что похитителем оказался посторонний человек, а не сотрудник гостиницы, полицейские быстро установили его личность и поймали. Как сообщил прохожий, он видел, что какой-то мужчина ковырялся в замке одной из наружных дверей отеля. Составили портрет возможного преступника, разослали ориентировку и поймали-таки 40-летнего жителя Москвы, который нигде не работал и уже попадал в поле зрения правоохранителей. - По предварительной информации, житель Московской области не имеет постоянного источника заработка в городе Рязани, где в последнее время проживает. Мужчина решил пробраться в гостиницу, чтобы забрать что-то ценное. Взломав дверь, он проник в здание и, проверяя двери комнат, пошел по коридору. В какой-то момент он нашел одну незапертую пустую комнату, увидел там два дорогостоящих смартфона и забрал, — подытожили полицейские Рязани.

Преступник взят под стражу. Заведено уголовное дело.