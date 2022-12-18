В Омске у пса по кличке Верный, который не отходил от тела сбитой машиной подруги в лютый мороз, спустя год нашлась хозяйка

Вот Так Верный замерзал у дороги рядом с закоченевшим телом подруги-собаки, которую сбила машина. Фото: соцсети.

Накануне история с омским псом по кличке Верный, который год назад почти всю зиму просидел в сугробе рядом с бездыханным телом своей подруги - ее сбила машина - получила, наконец, счастливое продолжение. Напомним, зимой 2021 года жители района Старый Кировск приметили в лютые морозы необычного пса. Он сидел рядом с окоченевшим трупом другой собаки, как оказалось, своей возлюбленной, которую, к несчастью, сбила машина. За такую собачью преданность пса и прозвали Верным. Но все омичи, обеспокоенные ситуацией, стали переживать за дальнейшую судьбу четырехлапого и передали его на поруки волонтерам.

- Сначала пес отказывался уходить от тела возлюбленной, рыча на всех, кто хотел разлучить его с погибшей. Так он и пролежал с любимой на обочине дороги почти два дня, несмотря на холод и падающий снег. Горюя по своей женщине, он даже отказывался есть, хотя волонтеры приносили ему еду, - рассказывали очевидцы.

Двум зоозащитникам, Алексею и Евгении, тогда все же удалось уговорить хвостатого вдовца покинуть место скорби. Когда необыкновенная история распространилась в Сети, информацию увидела бывшая хозяйка верного по имени Наталья. Она уже связалась с волонтерами и сообщила, что ее любимца звали Рыжиком, а погибшую собаку - Джессикой, и она тоже принадлежала этой хозяйке. У пары даже были щенки - их раздали.

Своих питомцев Наталья потеряла, уехав на лечение в другой город.

- Я уезжала в Уфу на лечение, а собаки жили у нас во дворе частного дома, в будке. Они никуда не убегали обычно. Джесси немного взбалмошная была, а Рыжик такой преданный, всегда за ней ходил. И в тот день, может быть, сосед вышел и калитку не закрыл, может быть, что-то другое, они выбежали на улицу. Когда мы приехали и начали искать собак, нам сказали, что Рыжика увезли в приют. Мы кинулись искать по приютам, побывали во всех, про какие узнали. Так и не знали, где он, пока я не увидела вашу статью. Я сразу разрыдалась, муж перепугался: «Что случилось?!». А вот Рыжика нашего нашли. Мы в шоке, что такое может быть. Мы все сразу решили, что, конечно, заберем его домой, – поделилась хозяйка Наталья с пабликом «Инцидент Омск».

Сейчас семья Наталья готовится принять Рыжика: обустраивают вольер и будку, такие, чтобы он снова не убежал. Пока сам Рыжик-Верный еще не знает о том, что хозяйка уже едет за ним.