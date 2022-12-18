В Омске на предновогоднем празднике Дед Мороз позвал замуж одну из посетительниц ледового катка

Фото: telegram-канал парка «Вокруг Света».

В Омске на открытии сказочного катка в парке аттракционов «Вокруг Света» переодетый Дедом Морозом мужчина сделал предложение руки и сердца своей избраннице в присутствии сотни гостей. Как выяснилось, мужчина заранее спланирован романтическую акцию и заранее договорился о деталях с администрацией парка. Видео с предложением появилось в telegram-канале парка.

Фото: telegram-канал парка «Вокруг Света».

- Сначала на колесе появилась необычная иллюминация в виде красного сердца и заиграла трогательная музыка, а затем под овации и радостные крики посетителей парка Дед Мороз сказал три главных слова своей девушке «Выходи за меня!» - сообщили в telegram-канале парка.

Фото: telegram-канал парка «Вокруг Света».

Вокруг собралось много гостей. Разумеется, все были в восторге от подачи и иллюминации. Растроганная таким необычным предложением девушка, стоя на фигурных коньках, согласилась. Да и вряд ли бы кто-то решился сказать «нет» этому романтику.