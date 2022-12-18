В Омской области за потеплением последует метель и сильный ветер, а затем и вовсе резкое похолодание

Холод вернется в регион через два дня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Долгожданное потепление обернется для жителей Омской области неприятными погодными сюрпризами. Так ближайшей ночью столбики термометров опустятся до -20 градусов, местами - и ниже. Пойдут обильные осадки, а на дорогах образуются заносы.

В понедельник утром в регионе - резкое потепление до -1…-6 градусов. Снег продолжит идти, но к осадкам добавится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Возможны метели, гололедные явления.

Приблизительно такой же погода останется в течение дневного времени 20 декабря. При этом в ночное время суток температура опустится ниже - 20 градусов. И на следующий день повышения снова ждать не стоит.

Днем в среду - небольшой снег, похолодание. В среднем суточная температура составит -17...-22 градуса, по данным омский синоптиков.