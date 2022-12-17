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Происшествия17 декабря 2022 8:20

В Омске таксист похитил телефон клиента и спустил деньги с его счета на ставки

Предприимчивому водителю теперь грозит до 6 лет колонии
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Даниил ОПАРИН

Омич лишился телефона и более 60 тысяч рублей с банковского счета после отдыха в ночном клубе.

Как установили полицейские, деньги с карты похититель потратил в букмекерской конторе. Доступ к средствам получил через приложение банка, установленного на телефоне потерпевшего. Выигрыш со ставок злоумышленник переводил на свой счет. Именно по банковским реквизитам удалось установить его личность. Им оказался 21-летний таксист, подвозивший потерпевшего.

Таксист рассказал, что нашел смартфон в салоне автомобиля. Пароля на телефоне не было. Благодаря этому он скачал приложения для игр, к которому привязал карточку его владельца. За двое суток подозреваемый поднял 35 тысяч рублей на ставках на спорт.

В отношении предприимчивого таксиста завели уголовное дело по статье «Кража». Ему может до 6 лет колонии.

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