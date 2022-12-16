Омскому студенту, стрелявшему по школьницами, заменили условный срок на реальный

Фото: УМВД России по Омской области

Омский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и заменил условное наказание на реальное 18-летнему студенту техникума, стрелявшему из пневматического ружья по школьницам.

Как установил суд, в июне 2021 года тогда еще 17 летний подсудимый находился во дворе своего дома в Ленинском округе, откуда увидел двух незнакомых школьниц на лестнице виадука, расположенной между домами №4 и №18 по улице Демьяна Бедного.

Парень, имея преступный умысел, схватил винтовку калибра 4,5 миллиметра и выстрелил не менее трех раз в направлении потерпевших. Два из них попали в 11-летнюю и 15-летнюю девочек. В результате этого их здоровью был причинен вред небольшой и средней тяжести соответственно.

Омич попытался скрыть свою причастность к преступления. Как сообщили в Следкоме, для этого он спрятал винтовку под металлический короб за стеной дровника во дворе дома, а пули высыпал в колодец.

Установить причастность подсудимого к преступлению удалось благодаря слаженной и кропотливой работе следователей и полицейских.

Вину свою в содеянном стрелок признал лишь частично. Он заявил, что у него не было умысла причинить вред здоровью потерпевших.

Изначально Ленинский районный суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, а также взыскал с него 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда

Прокуратура с назначенным наказанием не согласилась, посчитав его мягким, и попыталась оспорить решение суда.

Омский облсуд согласился с доводами, приведенным в акте прокурорского реагирования, и увеличил размер компенсации морального вреда потерпевшим до 500 тысяч рубелей. Кроме того, инстанция ужесточила осужденному наказание до трех лет колонии общего режима. Парня взяли под стражу в зале суда.

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