«Островок опасности»: сколько еще будут страдать омичи, стоя на клочке земли посреди оживленной магистрали

Вероятно, ведомство намекает: родился омичом - страдай. Фото: скриншот видео

Вечером в минувший четверг, 15 декабря, в центре Омска на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Масленников произошло ДТП, в результате которого иномарка снесла дорожный знак и светофор, стоящие на островке безопасности. К счастью, на островке, представляющем из себя ничем не огороженный клочок земли по среди оживленной магистрали, в тот момент не оказалось пешеходов.

Проблема заключается в том, что в этом месте пешеход не может перейти дорогу за одну фазу светофора. Департамент транспорта обрекает омичей на страдание в виде двух фаз. Перешел половину дорогу? Стой смирно на кусочке земли, пока на расстоянии в полметра или даже меньше проносятся автомобили. Стоит учитывать тот факт, что поток людей здесь большой, поэтому часто бывает так, что нормально порой просто не встать.

Комментаторы в соцсетях отмечают, что каждый раз приходится молиться, стоя на злополучном островке на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Масленникова

Однако этот островок безопасности все-таки безопаснее того, что находится на проспекте Мира, где произошло несколько десятков ДТП. Так, в прошлом году в одном из них подросток лишился ступни. Вероятно, именно этот случай заставил дептранс в марте 2022 года демонтировать дополнительную секцию, разрешающую поворот с проспекта Мира на улицу Химиков, и разрешить переход проезжей части в одну фазу длинной в 30 секунд. Недавно и вовсе было решено перенести на 200 метров остановку общественного транспорта КДЦ «Кристалл». Сделано это для безопасности переходов.

Примечательно, что глава ведомства еще до всего вышеуказанного кормил обещаниями установить ограждения, но это так и не произошло. Убирать островок он тоже не хотел. Одно время витала в воздухе более людоедская идея - построить подземный или надземный переход на данном участке. Но, к счастью, до этого не дошло.

Единственное адекватное решение сложившейся проблемы - разрешить переход проезжей части в одну фазу, а также убрать островки самой настоящей опасности.

Хочется отметить, что в следующий раз, если проблему не решить, то под колесами автомобилей могут погибнуть люди, которые могут оказаться в этот на островке. Наверное, только тогда дептранс что-то начнет делать.

У омичей явно складывается впечатление, что департамент транспорта называется департаментом автомобильного транспорта. Вероятно, ведомство думает только об автомобилистах.

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