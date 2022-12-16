Под Омском задержали вандала, осквернившего мемориал участникам Великой Отечественной войны

В отношении осквернителя завели уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области задержали мужчину, повредившего мемориал участникам Великой Отечественной войны.

По версии следствия, около 5:30 утра 30 августа 2022 года 31-летний житель Омской области, находился в парке Победы в поселке Черлак, где нанес несколько ударов по металлическим стендам с информацией об участниках Великой Отечественной войны. В результате его действий конструкции получили повреждения.

Установить личность вандала удалось благодаря совместным действиям следователей и полицейских, изъявших запись камер видеонаблюдения.

Осквернителя мемориала задержали. Сейчас следователи проводят допросы и иные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В отношение 31-летнего сельчанина омский Следком завел уголовное дело по статье «Умышленное повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов». Максимальное наказание, которое может грозить мужчине, 3 года колонии.

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