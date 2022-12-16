Омич «спалился» на продаже алкоголя, украв запчасти у фермера

«Палёнкой» мужчина торговал по сниженной цене. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу два уголовных дела заведено на жителя Полтавского района Омской области. Его обвиняют в краже, а также в незаконной реализации контрафактного алкоголя.

Как оказалось, немаркированной продукцией омич торговал с октября 2021 по август 2022 года. Но выдали его не сельчане, которые и покупали «магарыч», а полиция.

Оперативники нагрянули с проверкой к мужчине домой, когда он попал под подозрение в краже сельхоззапчастей у одного из фермеров. Но обнаружили еще одну огромную улику – 500 бутылок алкоголя.

- У обвиняемого обнаружено почти 500 бутылок водки различных известных изготовителей без марок, а также обнаружено похищенное из склада фермера имущество, - пояснили в областной прокуратуре.

Вину подозреваемый полностью признал, а ущерб за украденные запчасти возместил. Но суда избежать фигуранту двух уголовных дел не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ножом отрубил: в Омске живодер отрезал хвост кошке своей возлюбленной

Изверг из Омска устроил расправу над беззащитной кошкой (подробнее)