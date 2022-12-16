Омич «спалился» на продаже алкоголя, украв запчасти у фермера

«Палёнкой» мужчина торговал по сниженной цене.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сразу два уголовных дела заведено на жителя Полтавского района Омской области. Его обвиняют в краже, а также в незаконной реализации контрафактного алкоголя.
Как оказалось, немаркированной продукцией омич торговал с октября 2021 по август 2022 года. Но выдали его не сельчане, которые и покупали «магарыч», а полиция.
Оперативники нагрянули с проверкой к мужчине домой, когда он попал под подозрение в краже сельхоззапчастей у одного из фермеров. Но обнаружили еще одну огромную улику – 500 бутылок алкоголя.
- У обвиняемого обнаружено почти 500 бутылок водки различных известных изготовителей без марок, а также обнаружено похищенное из склада фермера имущество, - пояснили в областной прокуратуре.
Вину подозреваемый полностью признал, а ущерб за украденные запчасти возместил. Но суда избежать фигуранту двух уголовных дел не удалось.
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