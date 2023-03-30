Омск - недооцененный регион: столичные политологи рассказали, почему на пост и.о. губернатора назначили Хоценко

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Столичные политологи высказали свое мнение, почему глава ДНР Виталий Хоценко стал врио губернатора Омской области. Свое видение в разговоре с URA.RU высказали политолог Марат Баширов и политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

- Люди, которые работали в таких экстремальных условиях, обладают навыками, которые сейчас требуются губернаторам. Выбор Хоценко - это сигнал элитам, что нужны люди, умеющие принимать нестандартные решения. Хоценко понимает, что представляет собой власть и понимает, что ожидает население. А население всегда ожидает эффективности. Хоценко может взбодрить чиновников, - сообщил Баширов.

Он также назвал Омскую область недооцененным регионом с огромной ресурсной базой, поэтому у Хоценко есть прекрасные возможности.

В унисон высказался и Асафов. Он отметил, что людей с такими компетенциями, как у Хоценко, на самом деле, не так много.

- Он согласился поехать в ДНР и находился под обстрелами. Он также прошел школу губернаторов, у него есть опыт работы на Ямале. Такое усиление конкурсами и опыт позволят ему выполнить задачи в этом регионе, - сказал Асафов.

Но самая важная компетенция Хоценко, по мнению последнего политолога, в его умении нести ответственность за принятые решения.