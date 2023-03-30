В ритме закрытого режима: заключенный из Омска попал в тюрьму и начал писать музыку

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Евгений Михно родился в обычной омской семье в марте 1985-го. Учился в школе №122. По окончании 9 классов не смог продолжить обучение: уже в неполной на тот момент семье, откуда ушел отец, очень нуждались в деньгах. Поэтому в 15 лет Евгений отправился на работу сборщиком мягкой мебели, затем перешел на телевизионный завод. Оттуда в 2003-м году отправился в армию. Служил по 2004 год в Полярном Мурманской области в войсках ПВО.

Вернулся в родной город и изо всех сил старался жить, как все. Работал, где придется - лишь бы платили, женился, обзавелся сыном. Семье было сложно обустроить свое социальное положение, поэтому перебрались в одно из селений Калачинского района: Жене, освоившему на армейской службе профессию токаря, предложили там место. Но брак все равно сохранить не удалось - спустя какое-то время Евгений снова перебрался в Омск. Отправился, как и тысячи молодых парней, на стройку в качестве разнорабочего.

- Через два года я женился во второй раз. В 26 лет закончил вечернюю школу, затем поступил в колледж на заочное отделение. Тяга к знаниям была, да вот с финансами все время туго, вуз просто не потянул, да и работал все время, - вспоминает Женя.

В погоне за рублем в жизни Евгения началась настоящая круговерть. Сначала он купил за небольшие деньги готовый бизнес - спорт-бар, как оказалось, убыточный.

- В спальном районе в Нефтяниках совсем не было людей. Летом еще люди гуляли, забегали мимоходом, а зимой совсем глухо. Пришлось свернуть вялую коммерческую деятельность и снова вернуться на стройку, - рассказал мужчина.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Такое положение дел Женю совсем не устраивало - хотелось денег, легких и много. В голове зародился план - синтезировать и продавать наркотики.

- У меня была своя строительная бригада, работали на объектах, но там не заплатили, там дали меньше. Людям же зарплаты выдавать надо было, и самому жить не на что, - аргументировал свой шаг мужчина.

Как и многие, кто ввязывается в такое неблаговидное мероприятие, Женя намеревался быстро поправить свой финансовый статус, вложить полученное в легальный бизнес и снова жить как все. Но не успел. План по созданию подпольного производства вынашивал в голове года полтора: изучил все формулы, заказал ингредиенты через Сеть, снял квартиру.

- В 2018 году у меня получилось изготовить собственный амфетамин, открыл интернет-магазин. Все делал только сам - изготавливал, делал закладки, - пояснил Евгений.

Нарколабораторию накрыли уже через два месяца. Суд вынес Евгению 7 лет тюрьмы. Как признается заключенный, за пару месяцев удалось заработать где-то около 600 тысяч рублей.

- Позарился на легкие деньги, оступился и оказался в местах лишения свободы. Когда попал в колонию, в администрации узнали, что я увлекаюсь музыкой, пишу, играю, пою - поэтому мне пошли навстречу, помогли даже организовать здесь свою студию, и я погрузился в музыку. Тормозить с ней я не собираюсь. А со всем остальным я точно завязал, - сообщил Евгений. На воле увлечение пришло к парню лет в 14, после услышанных на касетах записей групп «Нирвана» и «Парк Горького».

- Мне очень понравилась группа «Нирвана» и бунтарский хриплый голос Курта Кобейна. Тогда то я себя и сказал, что должен петь и играть как он, учился сам как придется. Даже гитары своей не было - брал где мог, закрывался в своей комнате и не переставал играть. Так к 15 годам я уже довольно сносно играл и пел несложные песни. С тех пор я не расстаюсь с гитарой даже здесь. По настроению пишу стихи и песни, - продолжил заключенный.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

К содержанию песен у Евгения тоже есть особые требования.

- Я против пропаганды криминальной романтики, никаких призывов в моих текстах нет. Наоборот, я предупреждаю: делать в тюрьме нечего, сюда лучше не попадать. В колонии вообще сложно чем-то вдохновиться, иногда я часами не выхожу из студии, а иногда часами не захожу - иду на работу, чтобы мысли лишние не лезли, - поделился мужчина.

В местах лишения свободы Женя организовывал несколько ансамблей, принимал участие в записях видеоклипа и аудиозаписях, музыкальных конкурсах, например, «Калина красная» среди осужденных по Омской области

- Если бы я был на воле, в музыкальном направлении развиваться мог бы быстрее и круче. А теперь из-за собственной дурости приходится только надеяться, что после освобождения смогу все хорошее наверстать, а все плохое оставить в прошлом, - завершил Михно.