Весной жители Тары на севере Омской области получили снегопад вместо капели

Фото: скриншот видео

Сегодня утром, 30 марта, соцсети заполонили фото и видео заснеженной Тары.

Стихия застигла тарчан врасплох. Местные жители доставали смартфоны и делали снимки. Автомобилисты же отмечали, что видимость на дорогах резко ухудшилась. К счастью, cнежная стихия бушевала недолго. Совсем скоро ветер стих, а снег превратился в лужи.

— Сильный снегопад начался внезапно. Я вышел на крыльцо и начал снимать. Метель была минут пять. Потом распогодилось, и выглянуло солнце, — поделился с «КП-Омск» читатель, житель Тары.

Причуды погоды весной в регионе - не редкость. Например, в мае 2017 года в Омскую область также пришел холодный циклон. В тот день столбик термометра резко упал с +20 градусов до +4. Тогда омичи наблюдали мокрый снег с дождем.

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