Инструктор по вождению брал деньги за беспрепятственное получение водительских прав в Омске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Своего помощника по беспрепятственному получению водительского удостоверения сдала 18-летняя студентка колледжа. С заявлением она обратилась в полицию.

Оказалось, девушка не могла никак получит права на вождение машины. Сдавала 12 раз, но всё мимо. Друг посоветовал контакты знакомого инструктора, который мог бы помочь в решении вопроса.

За услугу девушка заплатила 25 тысяч рублей, но после двух месяцев мужчина просто перестал выходить на связь. Также некрасиво он поступил с еще одной 25-летней жертвой.

Подозреваемого задержали полицейские, позже он признался, что не собирался никому помогать, а деньги уже давно потратил.

Теперь на мужчину завели уголовное дело. Но для него оно не первое, ранее омича судили по 27 эпизодам мошенничества.

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