Недостроенная школа в Исилькуле привлекла внимание омской прокуратуры

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

На строительную площадку школы города Исилькуль прибыл прокурор Омской области Алексей Афанасьев. Работы по возведению четырехэтажного образовательного учреждения, рассчитанного на 550 мест, выполняла строительная компания ООО СК «Лидер». Однако подрядчик неоднократно срывал сроки, а позже попал в список недобросовестных поставщиков, чем привлек внимание правоохранительных органов.

Прокуратура установила ущерб, причиненный бюджету Омской области и взыскала с нечистого на руку подрядчика 19 миллионов рублей.

— В результате проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности,

повлекшей затягивание сроков возведения образовательного учреждения, в отношении бывшего заместителя регионального министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства, — сообщили в прокуратуре.

Местные власти и новый подрядчик предупреждены об ответственности за срыв сроков строительства. Обязательства должны быть выполнены в срок.

Прокуратура внимательно наблюдает за деятельностью нового подрядчика - ООО «Инженерно-Технического Центра АСУкомплектсервис».

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