Врио губернатора Виталий Хоценко прибудет в Омскую область 31 марта

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко прибудет в регион в пятницу, 31 марта.

— Планирую быть в Омске в пятницу. В пятницу вечером приступим к работе. В субботу проведем полноценный рабочий день: познакомимся с управленческой командой региона и наметим план нашей работы, — сообщил Хоценко в своем телеграм-канале.

Напомним, Виталий Хоценко до назначения врио губернатора Омской области занимал пост председателя правительства Донецкой народной республики. Прежний глава региона Александр Бурков покинул пост по собственному желанию и скоро займет новую должность.

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