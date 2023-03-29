Стена бывшей конторы братьев Эльворти возле омской прокуратуры может быть снесена

Фото: «Я люблю свой старый Омск» во «Вконтакте»

В Омске может быть снесена стена бывшей конторы братьев Эльворти, которая расположена возле областной прокуратуры. Аукцион на определение подрядчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы размещен на сайте госзакупок.

Организации необходимо проверить документы на основании которых можно исключить стену из государственного реестра объектов культурного наследия.

Стоимость работ составляет 641 тысяча рублей, а срок исполнения контракта - 3 месяца.

Напомним, что стена акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти» расположена на улице Тарской, 8. Три стороны здания были разобраны после пожара, а сохранившаяся часть признана сегодня памятником культуры и истории регионального значения.

Согласно исторической справке, братья Роберт Эдуардович и Томас Эдуардович Эльворти были агентами по продаже сельхозинвентаря одной английской фирмы. Они начали торговать в Омске мельницами, сеялками, нефтяными двигателями и паровыми машинами английского и шведского производства. После сельскохозяйственной выставки 1911 года, принесшей колоссальный успех, было построено здание.

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