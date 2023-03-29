Завтра в Омске стартует кампания по приему первоклашек

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Пресс-служба администрации Омска напомнила, что 30 марта в 8.30 утра стартует прием заявлений лот родителей будущих первоклашек. В этом году их будет 15 490. Подать заявление можно через единый портал государственных и муниципальных услуг; через региональные системы, интегрированные с ЕПГУ; заказным письмом с уведомлением о вручении; обратившись лично в общеобразовательную организацию.

С1 июля по 6 июля 2023 года, после завершения приёма документов, учреждения издают приказ о зачислении детей. Не позднее 6 июля 2023 года школы разместят информацию о свободных местах. Поэтому с 6 июля 2023 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года – принимаются заявления родителей (законных представителей) детей, не зарегистрированных на закреплённой территории.

- Школы, которые пользуются повышенным спросом, департамент образования держит на особом контроле. Мы увеличиваем количество столов, которые будут принимать заявления по месту регистрации. Рассматриваем возможность открытия новых классов. И у нас уже есть положительные примеры школ, где планировалось открытие семь первых классов, а мы ставим открытие девяти или даже десяти первых классов, что значительно снизит напряженность в конкретном микрорайоне, – пояснил директор департамента образования мэрии Ильдар Бикмаев.

В департаменте образования по вопросам приёма работает по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00 «горячая линия»:

• КАО – 20-09-59; • ЛАО – 25-67-92; • ОАО – 20-00-56; • САО – 25-67-92; • ЦАО – 20-04-69.