В Омске под суд пойдет банда, укравшая 77 тонн железнодорожных рельсов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по делу шестерых жителей Русско-Полянского района. Мужчин обвиняют в краже железнодорожных рельсов законсервированного участка дороги Иртышское - Русская Поляна. Мужчины по ночам приезжали к железнодорожным путям, раскручивали и разрезали рельсы, а затем сдавали их в пункты приема металлолома. Полицейские задержали одного из похитителей, когда он пытался вывезти фрагменты.

- При этом фигурант (организатор - ред.) предоставил сообщникам оборудование для резки рельс и грузовые автомобили для вывоза похищенного металла, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

С июня 2021 года мужчины украли 77 тонн рельсов. Сумма ущерба составила больше 800 тысяч рублей. Организатор вину в совершении преступлений не признал, его соучастники признали вину частично. У организатора кражи изъято около 2 млн рублей. По существу дело рассмотрит Русско-Полянский районный суд Омской области.