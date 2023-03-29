Рыбзавод мог быть причиной массового замора рыбы на озере Салтаим

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На озере Салтаим 25 марта рыбаки нашли большое количество тухлой рыбы. В массовой гибели рыбы, а также ее нелегальном отлове подозревают местный рыбзавод.

Как сообщил «Вестям Омска» директор завода Дмитрий Филин, рыба могла погибнуть по вине браконьеров. Руководитель отрицает причастность завода к случившемуся. На месте происшествия обнаружены масляные пятна, которые Филин назвал иловыми отложениями, попавшими на лед с невода и разложившимися на солнце. По его версии, во время метели водитель наехал на глыбы льда и высыпал часть пойманной рыбы из кузова на озеро.

Версию проверяют правоохранительные органы и прокуратура. Также остается открытым вопрос о легальной добыче рыбы местным рыбзаводом.