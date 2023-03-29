Омского экс-депутата Калинина отправляют в колонию

Фото: СУ СК РФ по Омской области.

Апелляционный суд оставил без изменений приговор бывшему депутату заксобрания Омской области Сергею Калинину. Фигуранту придется отправиться на 16 лет в колонию строгого режима. Напомним, Калинина обвиняют в организации преступного сообщества и чрезмерном завышении цен на газ. Об этом говорится в картотеке Первого апелляционного суда общей юрисдикции города Москвы.

- Осужденные и их защитники в апелляционных жалобах просили отменить приговор суда в виду его необоснованности. Однако судебная коллегия, выслушав мнения участников процесса, не нашла снований для изменения или отмены приговора, – сообщили в пресс-службе суда.

В 2011 году, будучи ключевым акционером и председателем совета директоров ОАО «Омскгоргаз», Сергей Калинин вместе с сотрудниками управленческого аппарата компании организовал преступное сообщество. За несколько лет ими было похищено 273 миллиона рублей на сделках по поставке газа.