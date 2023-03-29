Омский поселок Новоалександровка, где в 2022 году дотла сгорел 21 дом, затопило талыми водами

Фото: скриншот видео, опубликованного в соцсетях

Жители поселка Новоалександровка, расположенного на окраине Советского округа, пожаловались в соцсетях на талые воды, затопившие улицу Новоалександровскую. По словам местных жителей, вода стоит и в погребах.

Топит ужасно. С часу дня жители не могут справиться с водой! Администрация до этого времени не приняла меры! Дозвонились в МЧС, отправили в дорожную службу, там одна машина на нефтяники, а мы на очереди 80-е! У людей в подполе вода почти до пола. Качают, а толку ноль! Верю в силу интернета, может тогда они начнут действовать, — говорится в сообщении.

В социальных сетях появилось видео, на котором видны скопления талых вод как на проезжей части, так и вблизи жилых домов на улице Новоалександровской.

Как только что сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем-телеграм канале, работу коммунальных служб по борьбе с талыми водами в Новоалександровке координирует глава Советского округа Сергей Финашин.

Напомним, в результате крупного пожара, произошедшего в Новоалександровке весной прошлого года, без жилья остались 46 человек.

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