Омичи наравне с москвичами и петербуржцами предпочитают «зимовать» на курортах

Некоторые омичи всё же предпочитают встречать Новый год без снега. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Количество длительных поездок в теплые страны среди омичей выросло на 109%. Такие данные приводят аналитики «Яндекс Путешествий».

Спрос уже вернулся на уровень допандемийных времен, поэтому жители Омской области вошли в ТОП-5 путешественников, которые предпочитают «пересидеть» морозы где-то на море.

К слову, на первом месте расположились жители Санкт-Петербурга, далее идут москвичи, жители Уфы, Екатеринбурга и Омска.

Если брать аналитику, то, по данным брони билетов и отелей, самыми популярными странами для «зимовок» 2022-2023 у туристов из Омска стали Таиланд, Турция, Армения, США и Израиль.

В среднем омичи планируют зимовать в теплых странах 5 недель.

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