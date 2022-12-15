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Общество15 декабря 2022 12:00

Омичи наравне с москвичами и петербуржцами предпочитают «зимовать» на курортах

Спрос на продолжительный отдых вернулся на уровень допандемийных времен
Виктория КОВЕРНЕВА
Некоторые омичи всё же предпочитают встречать Новый год без снега.

Некоторые омичи всё же предпочитают встречать Новый год без снега.

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Количество длительных поездок в теплые страны среди омичей выросло на 109%. Такие данные приводят аналитики «Яндекс Путешествий».

Спрос уже вернулся на уровень допандемийных времен, поэтому жители Омской области вошли в ТОП-5 путешественников, которые предпочитают «пересидеть» морозы где-то на море.

К слову, на первом месте расположились жители Санкт-Петербурга, далее идут москвичи, жители Уфы, Екатеринбурга и Омска.

Если брать аналитику, то, по данным брони билетов и отелей, самыми популярными странами для «зимовок» 2022-2023 у туристов из Омска стали Таиланд, Турция, Армения, США и Израиль.

В среднем омичи планируют зимовать в теплых странах 5 недель.

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