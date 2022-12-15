Омичи наравне с москвичами и петербуржцами предпочитают «зимовать» на курортах

Некоторые омичи всё же предпочитают встречать Новый год без снега.
Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
Количество длительных поездок в теплые страны среди омичей выросло на 109%. Такие данные приводят аналитики «Яндекс Путешествий».
Спрос уже вернулся на уровень допандемийных времен, поэтому жители Омской области вошли в ТОП-5 путешественников, которые предпочитают «пересидеть» морозы где-то на море.
К слову, на первом месте расположились жители Санкт-Петербурга, далее идут москвичи, жители Уфы, Екатеринбурга и Омска.
Если брать аналитику, то, по данным брони билетов и отелей, самыми популярными странами для «зимовок» 2022-2023 у туристов из Омска стали Таиланд, Турция, Армения, США и Израиль.
В среднем омичи планируют зимовать в теплых странах 5 недель.
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