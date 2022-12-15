Омичка подставила сестру, набрав на нее кредитов на полмиллиона рублей

Женщина нанесла крупный материальный ущерб банку. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жительница Горьковского района Омской области хотела обмануть родную сестру. Выносить наказание женщине перед самым Новым годом будет суд.

Схема была проста: омичка установила на своем телефоне приложение онлайн-банка, внесла туда данные карточки своей сестры и оформила несколько кредитов.

Любопытно, что банк сначала одобрил женщине 104 тысячи рублей, а чуть позже еще 277 тысяч. Все эти средства мошенница приватизировали и потратила на себя.

- Хамидулина А. похитила денежные средства на общую сумму более 382 тыс. рублей, причинив своими умышленными действиями ПАО «Сбербанк» материальный ущерб в крупном размере, - уточнили в пресс-службе суда.

Судебное заседание назначено н 28 декабря.

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