Омичка подставила сестру, набрав на нее кредитов на полмиллиона рублей

Женщина нанесла крупный материальный ущерб банку.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Жительница Горьковского района Омской области хотела обмануть родную сестру. Выносить наказание женщине перед самым Новым годом будет суд.
Схема была проста: омичка установила на своем телефоне приложение онлайн-банка, внесла туда данные карточки своей сестры и оформила несколько кредитов.
Любопытно, что банк сначала одобрил женщине 104 тысячи рублей, а чуть позже еще 277 тысяч. Все эти средства мошенница приватизировали и потратила на себя.
- Хамидулина А. похитила денежные средства на общую сумму более 382 тыс. рублей, причинив своими умышленными действиями ПАО «Сбербанк» материальный ущерб в крупном размере, - уточнили в пресс-службе суда.
Судебное заседание назначено н 28 декабря.
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