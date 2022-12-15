Три угона, три кражи и 19 золотых браслетов: в Омске росгвардейцы задержали рецидивиста, когда тот пытался совершить очередное преступление

Ранее омич был неоднократно судим Фото: пресс-служба Росгвардии

В Омске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали рецидивиста, находившегося в розыске, когда тот в очередной раз попытался угнать автомобиль.

Как рассказали в ведомстве, при патрулировании в Центральном округе росгвардейцам поступила информация об угоне иномарки «Шевроле Авео» красного цвета на улице Машиностроительной.

Задержали злоумышленника по горячим следам. Угнанное авто сотрудники ведомства заметили на улице Панфилова. Рецидивист сразу же увидел патрульную машину Росгвардии и попытался скрыться. Все требования остановиться мужчина игнорировал. Однако спустя какое-то время погони легковушка резко затормозила: во дворе одного из домов по улице Масленикова угонщик не справился с управлением и влетел в ограждение. Сдаваться преступник не стал - вылез из авто и попытался сбежать прочь. Но ему не повезло - росгвардейцы его догнали.

Омич был явно пьян. Его передали полицейским, которые и установили его личность. Неудачливым угонщиком оказался 29-летний омич, находящийся в розыске за целый ряд преступлений. Как установили правоохранительные органы, мужчина причастен к угону автомобиля «Инфинити» и грузовой ГАЗели, а также к трем кражам из гаражей в Октябрьском округе, но это не все.

Как оказалось, омич совершил еще одно преступление. В ломбарде на улице Гуртьева похитил 19 золотых браслетов.

Дальнейшую судьбу 29-летнего неоднократно судимого омича в ходе разбирательства решат сотрудники правоохранительных органов.

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