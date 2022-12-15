Наркобанда в больничных палатах: в омском противотуберкулезном диспансере три пациента создали целую сеть по поставке и продаже наркотиков

Заседание суда состоится уже сегодня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске перед судом предстанет группировка, распространявшая синтетические наркотики в стенах медучреждения.

По версии следствия, один из обвиняемых в 2021 году во время лечения в противотуберкулезном диспансере вовлек в сбыт наркотиков двух пациентов.

Главарь наркобанды организовал канал поставки синтетики и платил соучастникам за ее распространение. Первый из подельников искал покупателей среди пациентов диспансера и занимался продажей веществ, а второй - обеспечивал их доставку на территорию учреждения.

Поймали распространителей полицейские. При обыске у фигурантов дела нашли около 70 граммов синтетических наркотиков.

В ходе следствия вины своей фигуранты дела не признали. Заведенное в их отношении уголовное дело и все доказательства переданы в суд и будет рассмотрено сегодня, 15 декабря.

Напомним, ранее в Омске задержали мужчину, который арендовал бани, сауны и гостиницы отнюдь не для отдыха, а для фасовки и употребления мефедрона.

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