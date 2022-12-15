Сотрудники новосибирского химзавода искренне удивились своим отходам в Омской области

Фото: телеграм-канал руководителя Росприроднадзора.

Представители новосибирского завода химконцентратов, которому принадлежит опасный груз, заявили, что не знали о произошедшем. На предприятии подтвердили, что в бочках были смеси сульфатов, нитратов, хлоридов натрия, калия и железа - отходы третьего класса опасности. Ранее завод отыграл конкурс для выбора подрядчика, который должен был утилизовать груз, им стал ООО «ЭкоСоюз», у которой имеется лицензия на обращение с такими видами отходов.

- Предоставленные ООО «ЭкоСоюз» автомобили, загруженные отходами в герметичной таре, покинули территорию ПАО «НЗХК» со всеми подписанным приемо-сдаточными документами и направились по маршруту для утилизации отходов на специализированном полигоне. Уже на следующий день исполнитель направил в адрес ПАО «НЗХК» на подпись акты о том, что переданные отходы не только доставлены в пункт назначения, но и обезврежены, что вызвало определенное недоумение в связи со слишком коротким сроком, прошедшим с момента передачи отходов. Со стороны ПАО «НЗХК» документы не подписаны, - сообщили на заводе.

Сейчас идет разбирательство с незаконной свалкой бочек в Степном, куда юрлицо скидывало бочки с химотходами не первый год. Сейчас Росприродснадзор устанавливает, насколько заражена почва под бочками. А сами бочки с химотходами отправлены в Волгоградскую область, где их должны захоронить по всем нормам.

- ПАО «НЗХК» считает любые действия по нарушению контрактных обязательств в области обращения с отходами, если таковые будут подтверждены, категорически неприемлемыми. Будем добиваться наказания всех виновных в произошедшем с использованием всех доступных инструментов в юридической плоскости.

Новосибирский завод химконцентратов уделяет приоритетное внимание вопросам защиты окружающей среды. На предприятии внедрена специально созданная система мониторинга, контроля и управления для поддержания высокого уровня безопасности используемых технологий. На заводе существует аккредитованная лаборатория ядерной, радиационной безопасности, охраны окружающей среды и промышленной санитарии, которая занимается вопросами экологического мониторинга и организацией природоохранной деятельности предприятия. В 2022 году на НЗХК завершен крупный инвестиционный проект в области экологии – введена в эксплуатацию первая очередь участка переработки производственных отходов (в том числе содержащих радионуклиды). Деятельность предприятия в области защиты окружающей среды осуществляется на принципах прозрачности и открытости, ежегодно публикуется отчет об экологической безопасности ПАО «НЗХК», - такое письменное обращение прислали в адрес нашей редакции от имени руководства завода.