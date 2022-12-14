Гарантии, что не повторится: суд рассмотрит дело мэра Называевска, у которого весной сгорела целая жилая улица

Фото: СУ СКР по Омской области

Очередная весна принесла Омской области огромную беду. В мае 2022 года из-за искры выгорела целая улица в городе Называевске. Материальный ущерб оценен почти в 200 млн рублей.

А произошло все из-за не скошенной сухой травы, которая загорелась в результате замыкания на электрических сетях. Сейчас в злоупотреблении должностных полномочий обвиняют мэра населенного пункта Виктора Лупиноса. Якобы это он виноват, что подписал документы о готовности к пожароопасному режиму, а на самом деле всё выглядело иначе.

- Не обеспечил выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории города Называевска, своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы, в том числе в границах земельного участка, прилегающего к трансформаторной подстанции, 1985 года постройки, - пишут в региональном управлении Следственного комитета.

В этом же обвиняют начальника Называевских электрических сетей. Евгения Шаламова. Оба мужчины находятся под следствием. 14 декабря стало известно, что уголовное дело передано в суд.

Между тем, проблема изношенных электрических сетей не нова. Всего лишь один «перехлест» проводов уже образует искру. Особенно это опасно в весенний период засухи. Сейчас такую ситуацию можно встретить не только в селах Омской области, но и в самом городе.

Например, частые проблемы возникают в селе Дружино Омского района. С электричеством по погоде также живут жители микрорайона Входной. Кто будет решать эту проблему и на какие средства - остается загадкой. Поэтому, есть ли гарантия, что подобное не повторится ближайшей весной - остается только гадать.

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