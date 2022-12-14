Оторванная ступня и годы на решение проблемы: дептранс все-таки решил проблему с высокой аварийностью на перекрестке возле «Кристалла»

Теперь весь общественный транспорт, следующий в направлении улицы Нефтезаводской, будет останавливаться здесь Фото: 2gis

Сегодня департамент транспорта омской мэрии сообщил о переносе остановки общественного транспорта «КДЦ «Кристалл».

Теперь с 15 декабря посадка и высадка пассажиров транспорта, следующего в направлении улицы Нефтезаводской, будет происходить на остановке возле дома №50 по проспекту Мира. Ранее там останавливались только автобус №29 маршрутки №203 и №276, поворачивающие с улицы Химиков. Расстояние от старой до новой остановки составит примерно 200 метров.

- Перенос остановочного комплекса выполнен в рамках реализации комплекса мероприятий по ликвидации очага концентрации дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасном перекрестке проспекта Мира и улицы Химиков. Согласно проекту были внесены изменения в организацию светофорного регулирования, приведены к нормативным параметрам островки безопасности, установлены ограждения, отделяющие тротуар от проезжей части. С наступлением весенне-летнего сезона работы по обустройству будут продолжены, - пояснила замдиректора департамента Марина Расторгуева.

Иными словами, по задумке мэрии перенос остановки за перекресток проспекта Мира и улицы Химиков снизит поток пешеходов на переходе, где постоянно происходили ДТП, в которых пострадали десятки омичей. Так, в 2021 году в островок безопасности влетела иномарка. В результате аварии 17-летнему подростку оторвало ступню. Тогда власти пообещали обнести островок ограждениями, но этого так не случилось. Однако дополнительную секцию, разрешающую поворот с проспекта Химиков на Мира, все же демонтировали весной 2022 года. Сейчас перейти дорогу на данному участке можно за 30 секунд, не останавливаясь на островке.

На решение такого важного вопроса как безопасность пешеходов так много времени? Несколько лет омичи бились за то, чтобы сделать переход в одну фазу на перекрестке. Теперь переносят еще и остановку. Ликвидирует ли это высокую аварийность на данном участке магистрали?

Действительно, часть людей начнет пользоваться более безопасным пешеходным переходом, который находится за оживленным перекрестком. Там островок безопасности существенно шире. Важно отметить, что он таковым на самом деле не является. Это лишь отрезок аллеи, проходящий посреди проспекта Мира на участке от улицы Химиков до Нефтезаводской.

Однако в городе остаются участки, где омичам приходится стоять на маленьком островке безопасности по среди оживленной магистрали. За примером далеко ходить не надо: островок на Ленинградской площади. Там пешеходам приходится ютиться на клочке асфальта, пока в нескольких сантиметрах от них проносится поток автомобилей.

Напомним, сейчас дептранс в погоне мнимой безопасностью обрекает омичей на страдания. Новые островки опасности недавно появились в районе Театральной площади. Перейти дорогу в одну фазу светофора не получится.