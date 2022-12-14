Полиция разыскивает омича, совершившего что-то страшное в Краснодарском крае

Фото: УМВД России по Омской области

В Омске полицейские ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления на Кубани.

Сотрудники уголовного розыска разыскивают Шукшина Василия Игоревича 1989 года рождения. Уроженца Омска подозревают в совершении особо тяжкого преступления на территории Краснодарского края. Что именно такого сделал омич, остается загадкой.

Все, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно обращаться в полицию по телефонам: 102, 8-950-799-60-59. Конфиденциальность гарантирована.