Экс-руководитель «Пятого театра» в Омске Никита Гриншпун пытается обжаловать свой приговор

Фото: kino-teatr.ru.

Защита обжаловала приговор бывшему художественному руководителю «Пятого театра» Омска Никите Гриншпуну, осужденному на пять с половиной лет колонии строгого режима за растрату и коррупцию, сообщает «КоммерсантЪ».

- Обвинение не получило своего подтверждения в процессе, а исследованными в суде доказательствами, напротив, установлена его заведомая надуманность и искусственность, - высказал свое мнение адвокат Андрей Хабаров.

Следствие считает, что худрук якобы похитил у театра около 1,3 млн рублей у театра за услуги, которых не оказывали на самом деле - все перечисленные в договоре работы по свету сторонняя организация не выполняла, сделал это штатный осветитель театра. Также худрук, по данным обвинения, получил от режиссера театра Дениса Шибаева взятки на сумму 4,2 млн руб. в обмен на то, что не станет его увольнять, принимать меры дисциплинарного характера, а также общее покровительство. Театр перечислял деньги на счет ИП Шибаева по договорам на постановку спектаклей, часть гонорара режиссер отдавал Гриншпуну. В середине февраля Первомайский районный суд Омска приговорил худрука к пяти с половиной годам колонии строгого режима и назначил штраф 8 миллионов 400 тысяч рублей.

Хабаров считает, что для всех спектаклей, указанных в обвинительном заключении, он самостоятельно разработал идеи светового оформления. По словам адвоката, больше двух десятков свидетелей из числа сотрудников театра подтвердили, что штатному осветителю учреждения, у которого отсутствовало специальное театральное образование, поручали только технические задания, а свет в спектаклях поставил Никита Гриншпун. Однако суд эти показания не взял в расчет.

Один из экспертов фестиваля «Золотая маска» заявил в суде, что гонорар хорошего художника по свету начинается от 200 тысяч рублей и может доходить до 700 тысяч за каждую постановку.

- Театр скорее уменьшил свои финансовые затраты при постановке света в спектаклях Гриншпуном, но в любом случае их не увеличил,— отметил адвокат, считая, что в уголовном деле отсутствует ущерб. Схему с фиктивными договорами, по убеждению защитника, его доверитель использовал вовсе не в целях хищения, а чтобы скрыть доходы, получаемые за световое оформление спектаклей, и таким образом сэкономить на алиментах: с июля 2016 года четверть всех доходов господина Гриншпуна по решению суда уходили его жене и дочери.

- Мы с моим подзащитным не исключали по итогам процесса иной правовой оценки его действий, но только не как хищения и взятки. Для опровержения обвинения мною были предоставлены суду достаточная совокупность допустимых и не оспоренных обвинением доказательств. Однако в приговоре суда большая часть из них не получила вообще какой-либо оценки, а выводы суда находятся в непримиримом противоречии с установленными в процессе обстоятельствами,— сказал «Ъ» адвокат Хабаров, который настаивает на отмене приговора и пересмотре дела.