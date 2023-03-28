Вышел второй сезон сериала «Семья» на ТНТ по сценарию омичей

Фото: телеканал ТНТ.

27 марта на телеканале ТНТ вышло продолжение сериала «Семья» (16+) – альманаха о четырёх ячейках общества внутри одного большого дружного семейства. Во втором сезоне история продолжит развиваться, показывая типичные ситуации для разных жизненных ситуаций: от переезда в первую съёмную квартиру до освоения роли молодых родителей. Во втором сезоне сериал сохраняет уютное повествование и жизнерадостный юмор в рассказе о реальных семейных историях, показывая зрителям жизнь такой, какая она есть в каждом из 20 эпизодов.

Примечательно, что в этом проекте приняли участие сразу несколько омичей: актер Сергей Удовик, сыгравший главную роль отца семейства, и несколько сценаристов - Илья Швецов, Кирилл Рубаненко, Святослав Гостюхин, Дмитрий Земляных, которые раньше уже работали над проектом ТНТ «Год культуры».

- По сюжету второго сезона все дети наших с Еленой Валюшкиной персонажей наконец-то выпорхнули из гнезда. Так что у них все вроде бы как раньше, но уже по-другому. Это новая жизненная ситуация, совершенно иной этап, когда муж и жена остаются вдвоем, и теперь должны заново узнавать друг друга. Вот тут и придется что-то переосмыслить, - рассказал актер из Омска Сергей Удовик.

Фото: телеканал ТНТ.

Сергей Удовик родился 7 февраля 1965 года в маленьком городке Омской области - Исилькуле. Артистом он хотел стать с самого детства, поэтому после окончания школы уехал в Москву поступать в театральный вуз. Стал студентом Российского института театрального искусства, в 1994 году закончил мастерскую Гончарова в ГИТИСе.