Работодатели предлагают омским сметчикам и менеджерам по продаже памятников до 200 тысяч рублей

Большие зарплаты по-прежнему остаются в строительной отрасли. Фото: Иван МАКЕЕВ

До 200 тысяч рублей сметчикам и менеджерам по продаже памятников предлагают омские работодатели. Ситуацию на рынке труда проанализировали статистики Зарплаты.ру.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями марта 2023 года стали сметчики, менеджеры и фитнес-тренеры.

Так, в строительную компанию требуется сметчик на зарплату от 150 до 200 тысяч рублей. От соискателя требуют высшее образование и опыт не менее 5 лет. Среди обязанностей - составление смет строительно-монтажных работ, составление отчетов, мониторинг цен, общение с заказчиком.

Менеджер по продаже памятников сможет получать столько же, сколько и сметчик с высшим образованием. Правда, от этого сотрудника требуют коммуникабельность, целеустремленность, организованность и конечно же стрессоустойчивость.

Фиртнес-тренер сможет получать до 150 тысяч рублей, если он пройдет собеседование и предъявит документ о профильном образовании и опыт работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эпичное сближение: омичи сняли яркую встречу Луны и Венеры

28 марта состоится еще одна астрономическая встреча - Луны и Марса (подробнее)