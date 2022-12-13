«Промерзание грунта более метра»: несмотря на морозы омичам тянут трубы для газификации домов

План-график по догазификации всегда утверждается на заседании комиссии. документ можно найти на сайте правительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Морозы замедлили работы по проведению догазификации частных домов в Омской области. Об этом 13 декабря рассказал гендиректор «Омскоблгаза» Евгений Еловик. Но, несмотря на погодные условия, бригады продолжают «прокалывать» трубы, а также вести «верховые» монтажи.

- У нас резко пришла зима – бесснежная и очень морозная. Поэтому промерзание грунта на некоторых участках составляет более одного метра. Но не везде мероприятия с догазификацийе связаны с выполнением земляных работ. Есть сети газорапределения, которые по улицам проходят надземно. В данной ситуации температурные условия не критичны, - пояснил руководитель.

К слову, у компании сейчас работы прибавилось. Всего количество заявок в «Омскоблгаз» увеличилось в три раза. Количество подведений к земельным участкам - в 11 раз, а газ был подключен у потребителей, которых стало в 9 раз больше.

И эти показатели всего лишь у одного оператора. А еще есть «Межоблгаз», директор которого сейчас находится под следствием за махинации с бесплатной газификацией. Его подозревают, что за работы он всё же брал деньги. Голубое топливо тянут и в Омске.

Вообще, программа бесплатной догазификации жилых домов действовала до 2025 года, но с 1 ноября 2022 года она стала бессрочной. Предполагается, что компания-оператор бесплатно подводит до границы земельного участка трубу, а уже по своей территории домовладелец тянет сети за свой счет. Однако для льготных категорий омичей есть возмещение затрат. В этом году была заложена небольшая сумма, но как признался министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, на следующий год эта цифра вырастет до полумиллиарда.

- Кроме того, на территории Омска в рамках нацпроекта “Чистый воздух” работает программа по компенсации понесенных затрат на перевод с печного отопления на газовое. В рамках этой программы предусмотрена компенсация до 212 тыс. рублей. Каждый житель Омска, подключивший дом к газу, может обратиться в администрацию округа с заявкой на компенсацию. В этом году у нас была выделена небольшая сумма — более 11 млн рублей. А в следующем году запланирована сумма в размере 500 млн рублей федеральных денег на компенсации, — пояснил Шнипко.

Всё же, что касается погодных условий, омичам не стоит беспокоиться. Как заверяют эксперты, работы в зимний период по догазификации региона продолжатся.

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