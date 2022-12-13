ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Омске и области на 10%

Фото: Андрей КУДРЯВЦЕВ.

Почти каждая третья сделка прошла по программам господдержки – в объеме 305 млн рублей, что на 45% больше показателей месяцем ранее.

В целом с начала года более 3 тысяч клиентов, проживающих в Омской области оформили в ВТБ ипотеку. Общий объем сделок по итогам января-ноября превысил 9,6 млрд. рублей. Из них в рамках госпрограмм выдачи составили 2,6 млрд рублей. Средний чек составил 3 млн рублей.

"Государственные программы позволили приобрести недвижимость сотням омских семьей, объем таких кредитов составил треть от всех выдач омского подразделения банка ВТБ. Льготные условия кредитования позволяют более уверенно планировать семейный бюджет и экономить на платежах. Окончание года традиционного «горячая пора» для выдачи ипотек в банках. Мы позаботились об удобстве наших клиентов и упростили процедуру оформления кредитов, теперь оформлять ипотеку можно только по паспорту – доход и занятость ВТБ проверяет самостоятельно, а время на принятие решения по кредиту мы сократили до трех минут. Это стало возможным в рамках реализации курса «цифровизации» сервисов ВТБ", - прокомментировал управляющий ВТБ по Омской области Илья Калашников.

В целом по стране за ноябрь ВТБ оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Всего с начала года финансирование на покупку недвижимости получили в банке свыше 183,5 тысячи клиентов. Общий объем сделок по итогам января-ноября превысил 834 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО).