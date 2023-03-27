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Происшествия27 марта 2023 14:30

Лечение с подбработкой: двое больных туберкулезом омичей продавали наркотики в диспансере

За проступок суд вынес мужчинам по 8 лет «строгача»
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ленинский райсуд вынес приговор двум пациентам противотуберкулезного диспансера, которые реализовывали наркотики своим же соседям по палате. Их отправили в колонию строгого режима на 8 лет. – В ходе судебного следствия установлено, что фигуранты уголовного дела, проходя стационарное лечение, организовали канал поступления наркотических средств для их сбыта на территории лечебного учреждения лицам, проходящим с ними лечение, – сообщили в пресс-службе суда. Оборотистые пациенты вину так и не признали. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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