Смыл следы крови: обвиняемого в убийстве пенсионерки и ее сына соседа-наркомана посадили в СИЗО

Фото: стоп-кадр видео прокуратуры Омской области

В СИЗО на два месяца помещен подозреваемый в убийстве двух лиц 37-летий омич. Такую меру пресечения требовала прокуратура.

Согласно имеющимся доказательствам, он причастен к жестокому убийству 85-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. Их тела были найдены в погребе жилого дома с простреленными головами.

- Ночью 15 марта 2023 г. данный гражданин с целью ограбления, взял обрез ружья, проник в дом к бывшим соседям (ранее он проживал в соседнем доме), где выстрелил в голову 85-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына, - напомнили в прокуратуре.

Чтобы скрыть следы подозреваемый замыл пятна крови на стенах, полу и предметах мебели. Обнаружить их удалось лишь с помощью специального оборудования. А вот из дома пропал лишь телевизор.

Вычислили преступника по камерам видеонаблюдения, а также «пальчикам». Теперь его ждет суд по статье об убийстве двух лиц.

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