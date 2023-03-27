В Омске во второй раз на базе кинологического центра «Шторм» прошла всероссийская выставка собак всех пород

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В минувшие выходные на базе омского кинологического центра при УФСИН России по Омской области прошла Всероссийская выставка собак всех пород.

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Отметим, мероприятие проводится во второй раз. Первые соревнования прошли в декабре 2022 года.

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Специалисты-кинологи племенного питомника служебного собаководства УФСИН России по Омской области представили на выставке трех племенных собак и силами кинологических подразделений отделов охраны учреждений организовали показательные выступления служебных собак.

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- Это выставка собак класса РКФ, где кроме гражданских собак, принимают участие три немецкие овчарки племенного питомника УФСИН, - сообщил начальник кинологической службы отдела организации УФСИН России по Омской области, капитан внутренней службы Игорь Царев.

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В племенном питомнике ведомства разводят, выращивают и готовят собак породы немецкая овчарка исключительно для служебных целей. Овчарки считаются универсальной породой, особей, считают специалисты, можно натаскать собаку на выполнение любых целей.

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- Подготовка щенка занимает от года до полутора лет. До двух лет идет постоянное закрепление выработанных навыков - именно в этом возрасте собака должна получить полный комплекс воспитания и обучения, после будет поздно. Чаще всего из омского питомника заказывают щенков, натренированных для розыска, - добавил Царев.

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- Каждый год клубу дается три выставки, на этой представлено около 50 различных пород. Выставка статусная с рангом чемпион РКФ с особым статусом. Поэтому здесь собрались собаководы из других регионов. Собаки получают титулы - чемпионы России и юные чемпионы России. В племенное разведение не допускаются собаки без выставочной оценки, - пояснила руководитель омского регионального кинологического клуба «Дайна», судья-эксперт по всем породам Надежда Григорьева.

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