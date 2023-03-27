Рыбаки обнаружили стаи мертвых рыб на озере Салтаим в Омской области

Фото: стоп-кадр видео «Рыбалка в Омске»

Сотни мёртвых рыб обнаружили рыбаки на озере Салтаим в Омской области. Кадрами с места клёва поделилась Валентина Фёдорова в группе «Рыбалка в Омске».

- Вот она - вся под ногами. Это Салтаим. Смотрите сколько замерзшей и вмерзшей рыбы. Вот они - браконьеры. Местный «буранчик» по семь прицепов тракторных утаскивает. Всё бросают, всё в масле – так они после себя оставляют, - комментирует голос за кадром.

На ситуацию отреагировали в региональном минприроды. В ведомстве подчеркнули, что вся информация передана специалистам Омского отдела госконтроля и в управление Росрыболовства.

За проверку ситуации уже взялась прокуратура Крутинского района, которая пообещал привлечь к работе и сотрудников правоохранительных органов.

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