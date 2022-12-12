Из-за резкого ухудшения погоды на сутки в Омской области объявлено штормовое предупреждение

13 и 14 декабря регион накроют жуткие морозы. Фото: Иван МАКЕЕВ

На ближайшие сутки МЧС России по Омской области объявило штормовое предупреждение в регионе. Согласно предупреждению синоптиков о неблагоприятных явлениях погоды в ближайшее время ожидается снег, усиление ветра и похолодание. Сотрудники МЧС России призывают омичей соблюдать правила безопасности.

- По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 12 декабря с сохранением ночью 13 декабря 2022 года по Омской области ожидается ухудшение погодных условий – снег разной интенсивности, метель, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. Днем 13 и ночью 14 декабря - резкое похолодание, - сообщили синоптики свой прогноз.

Спасатели, в свою очередь, предупредили, что в связи с похолоданием возможно увеличение количества пожаров, происшествий на автотранспорте, а также обморожения у граждан. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать правила безопасности.

- В период сильных морозов Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице, от дальних и длительных поездок. При прогреве автомобиля ни в коем случае не используйте самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля устройства. Будьте осторожны при использовании обогревательных электроприборов и эксплуатации отопительных печей.

Пешеходам следует избегать нахождения вблизи линий электропередачи, слабо закрепленных конструкций, ветхих деревьев, соблюдать осторожность вблизи автодорог и при их переходе. При возникновении пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101.