Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 декабря 2022 10:00

Заболеваемость прогрессирует: за неделю в Омской области выявлено почти 19 тысяч случаев ОРВИ

По сравнению с прошлой неделей заболевших ОРВИ в Омской области стало на 900 человек больше
Наталья ВИРКУНЕН
С каждой неделей в Омске и области все больше людей с симптомами ОРВИ и простуды.

С каждой неделей в Омске и области все больше людей с симптомами ОРВИ и простуды.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Омской области сообщил о выявлении 18 882 случаев ОРВИ за последнюю неделю. Показатель на 5,7% больше, чем на прошлой неделе.

- Заболеваемость обусловлена вирусами гриппа (56,7%), из них вирусы гриппа свиного гриппа — 46,7%, гриппа В — 10%. Респираторных вирусов не гриппозной этиологии — 43,3%, из них риновирусы составили 13,3%, респираторно-синцитиальные вирусы — 10,0%, аденовирусы — 6,7%, бокавирусы — 3,3%, метапневмовирусы — 3,3% и коронавирусы (сезонные) — 3,3%, - подробно рассказали специалисты ведомства.

Сейчас, ровно ка и неделю назад, Роспотребнадзор снова рекомендует омичам носить маски в общественных местах, сократить время пребывания в местах скоплений людей и мыть руки с мылом.

КАРТИНА ДНЯ