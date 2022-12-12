Заболеваемость прогрессирует: за неделю в Омской области выявлено почти 19 тысяч случаев ОРВИ

С каждой неделей в Омске и области все больше людей с симптомами ОРВИ и простуды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Омской области сообщил о выявлении 18 882 случаев ОРВИ за последнюю неделю. Показатель на 5,7% больше, чем на прошлой неделе.

- Заболеваемость обусловлена вирусами гриппа (56,7%), из них вирусы гриппа свиного гриппа — 46,7%, гриппа В — 10%. Респираторных вирусов не гриппозной этиологии — 43,3%, из них риновирусы составили 13,3%, респираторно-синцитиальные вирусы — 10,0%, аденовирусы — 6,7%, бокавирусы — 3,3%, метапневмовирусы — 3,3% и коронавирусы (сезонные) — 3,3%, - подробно рассказали специалисты ведомства.

Сейчас, ровно ка и неделю назад, Роспотребнадзор снова рекомендует омичам носить маски в общественных местах, сократить время пребывания в местах скоплений людей и мыть руки с мылом.