Восемь ледовых переправ открыли в Омской области к 12 декабря

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Спецмашины и техника до трех тонн теперь могут пересечь реку Иртыш к Усть-Ишимском районе Омской области. Там открыта ледовая дорога «Аксеновская». Об этом 12 декабря сообщили в региональном управлении МЧС.

К середине первого зимнего месяца также увеличена грузоподъемность переправы «Никольской». Теперь там может ездить транспорт до 10 тонн.

- По мере похолодания и нарастания толщины льда на реке Иртыш ледовые переправы будут освидетельствованы и официально открыты, - уточняют в ведомстве.

По состоянию на 12 декабря в Омской области работают восемь следующих переправ:

1. «Никольская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Ишим – с. Никольск) – грузоподъемность 10 тонн. Открыта 02.12.2022 г.;

2. «Изюкская» (Тевризский муниципальный район (МР), ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – д. Александровка) - грузоподъемность 5 тонны. Открыта 07.12.2022 г.;

3. «Белоярская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – п. Белый Яр) - грузоподъемность 5 тонны. Открыта 07.12.2022 г.;

4. «Бородинская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – п. Бородинка) - грузоподъемность 5 тонны. Открыта 07.12.2022 г.;

5. «Знаменская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Знаменское – д. Качуково) - грузоподъемность 5 тонны. Открыта 07.12.2022 г.;

6. «Усть-Шишовская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Шиш – д. Тузаклы) - грузоподъемность 5 тонны. Открыта 07.12.2022 г.;

7. «Черлакская» (Черлакский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Черлак – с. Нововаршавка) - грузоподъемность 3 тонны. Открыта 09.12.2022 г. ;

8. «Аксеновская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет п. Аксеново – с. Ярково) – грузоподъемность 3 тонны. Открыта 12.12.2022 г.;

9. «Большереченская» (Большереченский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Большеречье – р.п. Муромцево).

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