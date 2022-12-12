Водитель седана попал в больницу после аварии с загоревшейся «Газелью»

Фото: стиоп-кадр видео из соцсетей

Авария с участием седана и грузовой «Газели» произошла на Иртышской набережной, 25. Видео момента ДТП 12 декабря разместили в группе «Инцидент Омск».

На кадрах видно, как грузовик выезжает с дворовой территории на главную дорогу. В этот момент в него врезается «Хонда», которая двигалась по главной дороге в направлении ЖД вокзала. В момент столкновения происходит воспламенение правого борта грузовика.

- После ДТП произошло возгорание транспортных средств, пострадал водитель «Хонды», - уточнили «КП-Омск» в Госавтоинспекции.

За рулем автомобиля «ГАЗ» находился 55-летний омич, седаном управлял 45-летний мужчина. Сейчас последний находится в больнице.

Информация о состоянии пострадавшего водителя уточняется.

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