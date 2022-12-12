Первый губернатор Омской области Леонид Полежаев признался в телеэфире, что особой любви к Омску так и не испытывает

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Впервые за долгое время бывший омский губернатор Леонид Полежаев, который стал первым руководителем региона в условиях Новой России, дал интервью местным СМИ. В разговоре с ведущим телепрограммы ГТРК «Иртыш» Андреем Копейкиным он рассказал, что его отношение к Омску не изменилось - особой эмоциональной привязанности к городу у руководителя региона, который занимал свой пост 12 лет, так не появилось. Более того, в ответ на вопрос Копейкина о том, куда Полежаев мог бы пригласить на свидание девушку, экс-глава региона ответил, что в Омске у него вообще нет любимых мест:

- Даже в тех зданиях и местах, которые я восстановил. У меня к Омску свое отношение. Я к нему отношусь без пиетета. Я профессионально к нему отношусь - если я пришел в этот город. Многие омичи не считают меня омичом, хотя я родился здесь, мои дети родились здесь... Но у меня слишком большая и широкая строительная биография, и Омск в ней - не главное место, - шокировал откровениями публику пенсионер.

- Почему вы не полюбили здесь ничего, почему не приросли сердцем? - уточнил Копейкин.

- Ну почему? Я полюбил свой дом, который построил, в котором живу. Полюбил все то, благоустройство, что сделал, парк на том клочке земли, где стоит дом. Этого, я думаю, не мало, - парировал на колкий вопрос Полежаев.