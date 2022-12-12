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Происшествия12 декабря 2022 6:00

Школьный бухгалтер из Омска отправится под суд за мошенничество на 80 тысяч рублей

Чиновница выписывала себе персональные премии
Наталья ВИРКУНЕН
Женщина за год сумела выписать себе 80 тысяч рублей лишних.

Женщина за год сумела выписать себе 80 тысяч рублей лишних.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске под суд отправится главбух средней школы № 99. Следователи собрали доказательную базу о том, что женщина мошенничала, и отправили его для судебного рассмотрения.

- Согласно версии следствия, обвиняемая с августа 2021 года по август 2022 года перечисляла на свои счета доплату за совмещение с должностью ведущего бухгалтера. Тем самым она завышала свою зарплату, установленную трудовым договором, - сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

В результате за год главбух получила около 80 тысяч рублей, не положенных ей по закону. Свою вину подозреваемая отрицать не стала, призналась, раскаялась, возместила ущерб в полном объеме. Но Ленинский районный суд города даст оценку действиям женщины и назначит ей соответствующее наказание.

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