Школьный бухгалтер из Омска отправится под суд за мошенничество на 80 тысяч рублей

Женщина за год сумела выписать себе 80 тысяч рублей лишних. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске под суд отправится главбух средней школы № 99. Следователи собрали доказательную базу о том, что женщина мошенничала, и отправили его для судебного рассмотрения.

- Согласно версии следствия, обвиняемая с августа 2021 года по август 2022 года перечисляла на свои счета доплату за совмещение с должностью ведущего бухгалтера. Тем самым она завышала свою зарплату, установленную трудовым договором, - сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

В результате за год главбух получила около 80 тысяч рублей, не положенных ей по закону. Свою вину подозреваемая отрицать не стала, призналась, раскаялась, возместила ущерб в полном объеме. Но Ленинский районный суд города даст оценку действиям женщины и назначит ей соответствующее наказание.