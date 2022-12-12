Омская область заняла пятое место по числу открытых в ноябре вакансий

С конкуренцией за рабочие места ситуация стабильная - 4,2 резюме на одну вакансию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аналитики портала поиска вакансий hh.ru проанализировали рынок труда в сибирских региона и выяснили, в каких из них самое большое количество предложений от работодателей, и где компании больше всего страдают от нехватки кадров.

По данным за ноябрь 2022 года, самое больше число вакансий было открыто в Новосибирской области - 23% от всех предложений о работе в Сибири. На второй строчке рейтинга разместился Красноярский край с долей в 19%. Третье и четвертое места заняли Кемеровская (15%) и Иркутская (14%) области соответственно. Омская область оказалась на пятом месте. В нашем регионе в ноябре были открыты 11,2% вакансий от всех в сибирском регионе.

При таком большом количестве предложений может сложиться мнение, что на рынке труда низкая конкуренция, однако это не совсем так. В Омской области наблюдается умеренная конкуренция. Так, на одну вакансию приходится 4,2 резюме (норма 5-6 на вакансию). Побороться за рабочее место придется в Новосибирской области - там этот показатель составляет 4,6 и является самым высоким в Сибири.

Сложнее всего работодателям приходится в Кемеровской области. Там на одну вакансию - 3 резюме. Это худший показатель в регионе.

По мнению аналитиков, самыми востребованными на рынке труда в Омской области являются специалисты по продажам (31% от всех вакансий в ноябре), рабочий персонал и строители (22%).

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