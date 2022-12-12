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Общество12 декабря 2022 4:45

Ради экономии омичам предлагают строить дома из дерева

Производителю правительство обещает деньги за скидку, которую продавец должен сделать покупателю
Виктория КОВЕРНЕВА
Рассчитывать на шикарные палаты омичам все же не стоит.

Рассчитывать на шикарные палаты омичам все же не стоит.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Субсидии из федерального бюджета обещают производителям деревянных домов. Постановление от 18 ноября 2022 года регламентирует эти правила.

Схема следующая: компания, производящая домокомплекты, может рассчитывать на возврат 10% от стоимости проданного товара, если сделает аналогичную скидку покупателю. Правда, общая стоимость не может превышать 3,5 млн рублей.

- Производителем деревянных домокомплектов в соответствии с договором о реализации должна быть предоставлена скидка физическому лицу, но не более 10 процентов. Во-вторых, договор о реализации должен быть заключен не позднее 10 сентября текущего года, - напоминает региональный минстрой.

В ведомстве напоминают, что такие организации работают в Москаленском и Большеуковском районах. За минувшие три года они смогли произвести более 100 штук такой продукции.

Если быть точнее, домокомплект - это готовый дом, собранный ранее на производстве. Материалом служит деревянный брус, который разбирается, а потом собирается по месту строительства. Каркас дома получается полностью готовым, будущему хозяину остается лишь вставить окна, двери, смонтировать крышу и коммуникации. Конечно же, законопатить стыки.

Судя по анализу компаний, которые реализуют такие товары, в Омской области можно приобрести домокомплект на 60 квадратных метров в районе 2 млн рублей.

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