Ради экономии омичам предлагают строить дома из дерева

Рассчитывать на шикарные палаты омичам все же не стоит. Фото: Андрей АБРАМОВ

Субсидии из федерального бюджета обещают производителям деревянных домов. Постановление от 18 ноября 2022 года регламентирует эти правила.

Схема следующая: компания, производящая домокомплекты, может рассчитывать на возврат 10% от стоимости проданного товара, если сделает аналогичную скидку покупателю. Правда, общая стоимость не может превышать 3,5 млн рублей.

- Производителем деревянных домокомплектов в соответствии с договором о реализации должна быть предоставлена скидка физическому лицу, но не более 10 процентов. Во-вторых, договор о реализации должен быть заключен не позднее 10 сентября текущего года, - напоминает региональный минстрой.

В ведомстве напоминают, что такие организации работают в Москаленском и Большеуковском районах. За минувшие три года они смогли произвести более 100 штук такой продукции.

Если быть точнее, домокомплект - это готовый дом, собранный ранее на производстве. Материалом служит деревянный брус, который разбирается, а потом собирается по месту строительства. Каркас дома получается полностью готовым, будущему хозяину остается лишь вставить окна, двери, смонтировать крышу и коммуникации. Конечно же, законопатить стыки.

Судя по анализу компаний, которые реализуют такие товары, в Омской области можно приобрести домокомплект на 60 квадратных метров в районе 2 млн рублей.