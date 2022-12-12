В Омске на неделе веломикса презентовали новую спортивную дисциплину – кейрин-ВМХ

В Омске во время проведения соревнований по веломиксу, которые были организованы в поддержку Вооруженных сил РФ, участвующих в спецоперации на Украине, презентовали новую спортивную велодисциплину.

– Дисциплину кейрин-ВМХ мы придумали как вспомогательное тренировочное мероприятие. Дело в том, что у нас нет специализированного трека для ВМХ, где ребята в зимний период могли бы заниматься, но зато в Омске есть велотрек, и мы решили воспользоваться этой базой, чтобы готовить спортсменов, специализирующихся на ВМХ, – рассказал руководитель областной федерации велоспорта Павел Костюков.

Особенность кейрин-ВМХ - в том, что гонка проходит на велосипедах ВМХ, но по правилам кейрина – финальному спринту предшествует определенная дистанция с установленной скоростью.

– Интересная дисциплина, в ней сочетаются как спринт, так и темп. Зимой – для подготовки к грядущим соревнованиям – просто супер! Такие заезды помогут быть заряженным к старту сезона! Кейрин-ВМХ помогает темп держать, улучшать выносливость, – поделился омский спортсмен Семен Ширлин.

Отметим, что омский велотрек - 3-й в России, помимо московского и петербургского, отвечающий самым высоким стандартам мирового уровня.

Также в Омском велотреке стартовали заезды Кубка России по BMX-фристайлу в олимпийской дисциплине «парк». В нем участвуют спортсмены из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Московской, Калининградской и Омской областей. Райдеры боролись не только за награды, но и за возможность войти в состав сборной страны.