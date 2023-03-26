Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что Ленинградский мост «держался на честном слове»

Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Иртыш»

Пробки, изменения схем движения, работы светофоров - это то, что омичам придется терпеть до конца мая 2024 года. Всё из-за ремонта Ленинградского моста. Объект частично перекрыт для проезда автотранспорта. Однако мэр города Сергей Шелест считает, что немного потерпеть нужно, ибо конструкция была опасна для жителей.

- Ситуация там была плачевной. Сейчас идет демонтаж конструкций. Они там держатся на честном слове, особенно пешеходные. Все металлические части также требуют усиления, - пояснил Шелест в интервью ГТРК «Иртыш».

При этом многих жителей интересует вопрос, почему же ремонт начали зимой, когда город и без перекрытия Ленинградского моста погружается в пробки из-за снежных осадков. Оказалось, на то тоже есть причины.

- Зимой начали работы, потому что есть проект и определенный срок производства работ. В зимнее время происходит в основном демонтаж. Много работ проходит в теле моста. Порядка 60 человек сейчас работают. Вы же не видите, что происходит под мостом, - подчеркнул мэр.

Между тем, скоро омичи смогут в режиме онлайн следить за производимыми работами на объекте. По поручению Сергея Шелеста будут установлены видеокамеры.

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