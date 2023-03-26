Склад по производству пластика выгорел дотла в промзоне Омска

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

3,5 тысячи квадратных метров промышленного производства выгорело на улице Доковской Советского округа Омска.

Всё произошло 26 марта. Сообщение на пульт дежурного поступило в 01.04, звено спасателей прибыли на место, где горела крыша склада.

- На момент прибытия 1-го подразделения: открытым огнем горела кровля цеха, существовала угроза перехода огня на рядом стоящие строения, - пояснили в ГУ МЧС России по Омской области.

Локализовать огонь спасателям удалось лишь 03.25, а ликвидировать открытое горение в 05.15. На месте работали 96 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России – 79 человек и 21 единица техники.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Сейчас выясняются причины пожара.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе Омской области большегруз протаранил пассажирский автобус

Одной из женщин понадобилась медицинская помощь (подробнее)