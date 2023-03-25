На депутата Омской области совершили вооруженное нападение недовольные сбором помощи для нужд СВО

Фото: страница ВКонтакте депутата Константина Бурова.

На депутата совета Таврического района Омской области Константина Бурова совершили вооруженное нападение. Как сообщил потерпевший порталу Ом1, угрозы расправы и непосредственно нападение связаны с его деятельностью по сбору гуманитарной помощи для мобилизованных. Дело в том, что неравнодушный депутат создал в мессенджере группу для сбора помощи мобилизованным.

- Волонтеры на собранные деньги приобретают продукты и необходимые вещи которые передают в зону СВО. Также депутат на принадлежащей ему станции техобслуживания ремонтировал машины, переданные местными жителями, - сообщает источник.

А в середине февраля 2023 года один из знакомых народного избранника стал выражать недовольство этой деятельностью и якобы выступал с критикой СВО. Через некоторое время недовольный мужчина приехал на СТО Бурова, где между ними произошёл спор на политическую тему. По словам депутата, мужчина вел себя агрессивно, высказывал оскорбления, а затем направил на него нож.

Момент конфликта попал на камеру видеонаблюдения. Один из мужчин, говоривших с депутатом, достает, предположительно, нож и делает несколько шагов в сторону оппонента. Тот отбегает к подъезду, после чего первый мужчина возвращается в машину.

После этого Буров обратился с заявлением в полицию. Дадут ли ему ход - пока непонятно.